البنتاجون يغير موقفه من مشروع “حصار هواوي”

البنتاجون يغير موقفه من مشروع “حصار هواوي”

أبرز المواد
أصلي أردوغان: العودة لتركيا “تعني الموت”

أصلي أردوغان: العودة لتركيا “تعني الموت”

أبرز المواد
ألمانيا تحبط “خطة هجمات” ضد المساجد

ألمانيا تحبط “خطة هجمات” ضد المساجد

أبرز المواد
وفاة «مواطن» داخل غرفة استراحة في محافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل

وفاة «مواطن» داخل غرفة استراحة في محافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل

منطقة حائل

ريال مدريد يتعثر أمام سيلتا فيغو.. وسقوط زيدان

ريال مدريد يتعثر أمام سيلتا فيغو.. وسقوط زيدان
http://almnatiq.net/?p=832877
المناطق - الرياض

تعرضت مساعي ريال مدريد لإحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لانتكاسة بعدما اكتفى فريق المدرب زين الدين زيدان بالتعادل 2-2 بملعبه مع سيلتا فيغو، الأحد، فيما شهدت المباراة اصطدام لاعب من سيلتا فيغو بالمدرب الفرنسي.

واستغل سانتي مينا تمريرة رائعة من لاعب وسط برشلونة السابق، دينيس سواريز، وسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة ليدرك التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 85.

وتقدم سيلتا مبكرا عن طريق المهاجم الروسي فيدور سمولوف، لكن ريال مدريد رد عبر توني كروس في الدقيقة 52 قبل أن يضع القائد سيرخيو راموس فريق زيدان في المقدمة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ووضع التعادل حدا لخمسة انتصارات متتالية حققها ريال مدريد في الدوري وأصبح رصيده 53 نقطة من 24 مباراة متقدما بنقطة واحدة على برشلونة صاحب المركز الثاني الذي هزم خيتافي 2-1، السبت.

وغادر سيلتا منطقة الهبوط متقدما للمركز 17 في الترتيب.

روابط ذات صلة

البنتاجون يغير موقفه من مشروع “حصار هواوي”

البنتاجون يغير موقفه من مشروع “حصار هواوي”
أصلي أردوغان: العودة لتركيا “تعني الموت”

أصلي أردوغان: العودة لتركيا “تعني الموت”
ألمانيا تحبط “خطة هجمات” ضد المساجد

ألمانيا تحبط “خطة هجمات” ضد المساجد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*