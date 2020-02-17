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ألمانيا تحبط “خطة هجمات” ضد المساجد

ألمانيا تحبط “خطة هجمات” ضد المساجد
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المناطق - الرياض

كشفت تقارير إعلامية أن أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة الذين أوقفوا في ألمانيا في إطار تحقيقات موسّعة لمكافحة الإرهاب كانوا يخطّطون لهجمات واسعة النطاق ضد مساجد على غرار الهجمات التي شهدتها نيوزيلندا العام الماضي.

وأوردت صحيفتا “دير شبيغل” و”بيلد” أن المجموعة التي أوقف 12 من أعضائها، الجمعة، كانت تنوي شن هجمات ضد مساجد في أوقات إقامة الصلاة.

وكشفت التقارير أن الموقوفين كانوا يخططون لهجمات مماثلة لتلك التي وقعت في كرايس تشيرش في نيوزيلندا، حيث استُهدف مسجدان بإطلاق نار ما أسفر عن 51 قتيلا.

وكان الزعيم المفترض للمجموعة، والذي كانت السلطات قد وضعته قيد المراقبة، قد أبلغ متواطئين معه بمخططه في اجتماع عقد الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفتان بأن مخبرا تمكن من اختراق المجموعة هو من أبلغ المحققين بالمخطط.

وأطلق المحققون عمليات دهم لكشف ما إذا تم تزويد المشتبه بهم بأسلحة أو لوازم أخرى يمكن أن تستخدم في تنفيذ اعتداء.

ومنذ جريمة قتل السياسي المحافظ، فالتر لوبكه، في يونيو من العام الماضي والاعتداء على كنيس في هاله في شرق البلاد عزّزت السلطات الألمانية مراقبة أنشطة اليمين المتطرف.

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