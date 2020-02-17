احدث الأخبار

مصرع شاب داخل مسجد بسبب جرعة زائدة من الهيروين
أبرز المواد
 بالفيديو.. الداعية “الغامدي” يدافع عن العلمانية: ليست كفرًا .. وهكذا رد على المهاجمين لها !
أبرز المواد
 حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة اعتبارا من الاربعاء
أبرز المواد
 بعد إطلاق منصة “مسار” .. شاهد الفرق بين ترقيات الوظائف الحكومية زمان والآن
أبرز المواد
 مباحثات سعودية بيلاروسية على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني
أبرز المواد
 إزاحة الستار عن وجه جديد للمسرح السعودي
أبرز المواد
 الانتهاء من التقديم على النقل الخارجي والداخلي الخميس القادم
أبرز المواد
 «الأرصاد»: تكون سحب رعدية ممطرة على الشرقية و6 مناطق أخرى
أبرز المواد
 البنتاجون يغير موقفه من مشروع “حصار هواوي”
أبرز المواد
 أصلي أردوغان: العودة لتركيا “تعني الموت”
أبرز المواد
 ألمانيا تحبط “خطة هجمات” ضد المساجد
أبرز المواد
 وفاة «مواطن» داخل غرفة استراحة في محافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل
منطقة حائل
مصرع شاب داخل مسجد بسبب جرعة زائدة من الهيروين

مصرع شاب داخل مسجد بسبب جرعة زائدة من الهيروين

أبرز المواد
بالفيديو.. الداعية “الغامدي” يدافع عن العلمانية: ليست كفرًا .. وهكذا رد على المهاجمين لها !

بالفيديو.. الداعية “الغامدي” يدافع عن العلمانية: ليست كفرًا .. وهكذا رد على المهاجمين لها !

أبرز المواد
حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة اعتبارا من الاربعاء

حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة اعتبارا من الاربعاء

أبرز المواد
بعد إطلاق منصة “مسار” .. شاهد الفرق بين ترقيات الوظائف الحكومية زمان والآن

بعد إطلاق منصة “مسار” .. شاهد الفرق بين ترقيات الوظائف الحكومية زمان والآن

أبرز المواد

إزاحة الستار عن وجه جديد للمسرح السعودي

إزاحة الستار عن وجه جديد للمسرح السعودي
http://almnatiq.net/?p=832896
المناطق_الرياض

أصدر الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، قراراً بتعيين سلطان البازعي رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة المسرح والفنون الأدائية»

وأكد البازعي خلال اتصال هاتفي عقد اتفاقية بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لإدراج الفنون والثقافة في مدارس التعليم العام، ووضع لجان للإشراف والعمل عليها، مشيراً إلى أن «هيئة المسرح والفنون الأدائية» ستؤدي دورها في تطوير المسرح المدرسي

وأضاف البازعي أن «هيئة المسرح والفنون الأدائية» ستقدم كثيراً من الفنون الشعبية، مثل فن الفلكلور الذي يعدّ البذرة الأساسية التي ترتكز عليها الفنون الأدائية، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة الشعبية. وستعمل الهيئة على بلورة الأدب السّعودي داخل المسرح، وتشجيع الإنتاج المرتبط بالثقافة السعودية قديماً وحديثاً، والعمل على وصوله عالمياً، مع العمل على الفنون الأدائية، وتحديداً ما يدور حول التراث الشعبي لتقديمه مستقبلاً على المسارح العالمية. وتهدف «هيئة المسرح والفنون الأدائية» إلى وضع الاستراتيجيات والمعايير التنظيمية، وتشجيع التمويل والاستثمار وإنتاج وتطوير المحتوى، وتقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية، ودعم حماية الحقوق الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال المسرح والفنون الأدائية، وتنظيم الفعاليات والمناسبات المسرحية، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة

روابط ذات صلة

مصرع شاب داخل مسجد بسبب جرعة زائدة من الهيروين

مصرع شاب داخل مسجد بسبب جرعة زائدة من الهيروين
بالفيديو.. الداعية “الغامدي” يدافع عن العلمانية: ليست كفرًا .. وهكذا رد على المهاجمين لها !

بالفيديو.. الداعية “الغامدي” يدافع عن العلمانية: ليست كفرًا .. وهكذا رد على المهاجمين لها !
حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة اعتبارا من الاربعاء

حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة اعتبارا من الاربعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*