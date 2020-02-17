إزاحة الستار عن وجه جديد للمسرح السعودي

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أصدر الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، قراراً بتعيين سلطان البازعي رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة المسرح والفنون الأدائية»

وأكد البازعي خلال اتصال هاتفي عقد اتفاقية بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لإدراج الفنون والثقافة في مدارس التعليم العام، ووضع لجان للإشراف والعمل عليها، مشيراً إلى أن «هيئة المسرح والفنون الأدائية» ستؤدي دورها في تطوير المسرح المدرسي

وأضاف البازعي أن «هيئة المسرح والفنون الأدائية» ستقدم كثيراً من الفنون الشعبية، مثل فن الفلكلور الذي يعدّ البذرة الأساسية التي ترتكز عليها الفنون الأدائية، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة الشعبية. وستعمل الهيئة على بلورة الأدب السّعودي داخل المسرح، وتشجيع الإنتاج المرتبط بالثقافة السعودية قديماً وحديثاً، والعمل على وصوله عالمياً، مع العمل على الفنون الأدائية، وتحديداً ما يدور حول التراث الشعبي لتقديمه مستقبلاً على المسارح العالمية. وتهدف «هيئة المسرح والفنون الأدائية» إلى وضع الاستراتيجيات والمعايير التنظيمية، وتشجيع التمويل والاستثمار وإنتاج وتطوير المحتوى، وتقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية، ودعم حماية الحقوق الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال المسرح والفنون الأدائية، وتنظيم الفعاليات والمناسبات المسرحية، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة