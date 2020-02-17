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حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة اعتبارا من الاربعاء

حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة اعتبارا من الاربعاء

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حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة اعتبارا من الاربعاء

http://almnatiq.net/?p=832899
المناطق_الرياض

يتوقع ان تنشأ حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي في شمال ووسط المملكة اعتبارا من يوم الاربعاء، مع اندفاع كتلة هوائية باردة جديدة في طبقات الجو العالية من شرق البحر المتوسط نحو شمال المملكة

وتتكاثر الغيوم متوسطة الارتفاع في سماء منطقتي الجوف و الحدود الشمالية و اجزاء من مرتفعات تبوك تعمل على هطول زخات من الأمطار و نشاط في سرعة الرياح التي قد تثير الغبار في الاماكن المفتوحة

كما تتأثر مناطق من وسط المملكة و ايضا حفر الباطن و اجزاء من الشرقية بحالة ضعيفة من عدم اللاستقرار الجوي، تعمل على هطول زخات رعدية من المطر على كل من حائل ، القصيم و اجزاء من الشرقية و حفر الباطن يوم الاربعاء

ما سبب حالة عدم الاستقرار الجوي ؟

حالة عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تلاقي كتلة دافئة متمركز في عموم منطقة الجزيرةر العربية مع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية قادمة من شرق المتوسط و بلاد الشام ، هذه العناصر الجوية ستعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي على شمال ووسط السعودية

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