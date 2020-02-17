الإحصاء تعلن عن وظائف مؤقتة مرتبطة بتعداد السعودية 2020

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف مراقب جودة البيانات – مشروع التعداد “وظيفة مؤقتة” للرجال ، وفق التفاصيل التالية :