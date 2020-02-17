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الإحصاء تعلن عن وظائف مؤقتة مرتبطة بتعداد السعودية 2020

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الإحصاء تعلن عن وظائف مؤقتة مرتبطة بتعداد السعودية 2020

الإحصاء تعلن عن وظائف مؤقتة مرتبطة بتعداد السعودية 2020
http://almnatiq.net/?p=832922
المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظائف مراقب جودة البيانات – مشروع التعداد “وظيفة مؤقتة” للرجال ، وفق التفاصيل التالية :

  • وظيفة مؤقتة مرتبطة بتعداد السعودية 2020 والتي من المتوقع أن يبدأ العمل بها في 8 مارس 2020، ويكون العمل مسائي.
  • يشترط عدم التحاق المتقدم بأي وظيفة كانت (تفرغ كامل).

 –  طبيعة العمل:

  • مراقبة ومراجعة الأعمال الميدانية وضبط جودة البيانات الواردة من قبل الباحث الميداني.

 المهارات

المؤهلات العلمية:

بكالوريوس :

  1. إحصاء.
  2. بحوث عمليات.
  3. اقتصاد.
  4. رياضيات.
  5. إدارة أعمال.
  6. محاسبة.
  7. تقنية المعلومات بتخصصاتها.
  8. لغة إنجليزية.
  9. إعلام.
  10. حقوق.
  11. التخصصات العلمية الأخرى.

– الخبرة: حديث تخرج ( يشترط بدون خبرة)

المهارات:

– إتقان استخدام الحاسب الآلي (برامج مايكروسوفت أوفيس).

– لغة إنجليزية متوسطة.

– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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