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بعد سرقة جوالها.. سجن وترحيل وغرامة مالية لعربييْن بتهمة ابتزاز فتاة سعودية

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بعد سرقة جوالها.. سجن وترحيل وغرامة مالية لعربييْن بتهمة ابتزاز فتاة سعودية

بعد سرقة جوالها.. سجن وترحيل وغرامة مالية لعربييْن بتهمة ابتزاز فتاة سعودية
http://almnatiq.net/?p=832935
المناطق_الرياض

أصدرت محكمة دبي الابتدائية، حكمًا بسَجن شابيْن من جنسية عربية، لمدة ثلاث سنوات والترحيل وغرامة مالية قدرها 23 ألف درهم؛ بتهمة محاولة ابتزاز طالبة سعودية عقب سرقة هاتفها الجوال

وكان المتهمان قد تمكّنا من سرقة جوال الفتاة السعودية التي تدرس في الإمارات، عقب عرضهما مساعدتها في وضع حقيبتها في إحدى الحافلات المتجهة إلى “العين”، وقاما في غفلة منها بسرقة هاتفها ونقل الصور ومقاطع الفيديو، ومن ثم القيام بابتزازها بنشر صورها وصور أسرتها في حال لم تدفع لهما مبلغ 2000 درهم

ووفقًا لتقارير إماراتية فإنه تم إلقاء القبض على أحد المتهميْن من قِبَل رجال شرطة دبي، في الوقت الذي قام فيه المتهم الآخر بإرسال رسائل إلى الطالبة عبر رقمها الآخر، وتهديدها بنشر صورها ومقاطع الفيديو في حال لم تتنازل عن شكواها وإطلاق سراح صديقه، قبل أن يتم اعتقاله هو الآخر عبر استدراجه لتسلّم المبلغ والتنازل عن الشكوى

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