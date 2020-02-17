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باحثة صينية: ارتفاع درجات الحرارة يُفقد فيروس «كورونا» نشاطه

باحثة صينية: ارتفاع درجات الحرارة يُفقد فيروس «كورونا» نشاطه

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باحثة صينية: ارتفاع درجات الحرارة يُفقد فيروس «كورونا» نشاطه

باحثة صينية: ارتفاع درجات الحرارة يُفقد فيروس «كورونا» نشاطه
http://almnatiq.net/?p=832955
المناطق_الرياض

كشفت باحثة صينية عن علاقة الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد بدرجات الحرارة، وتأثير الأحوال الجوية على انتشار الفيروس

وأشارت الباحثة في الجمعية الطبية الصينية تانغ تشين، في تصريحات نقلتها صحيفة «تشاينا توداي» الصينية، إلى أن فيروس «كورونا» يفقد نشاطه بشكل أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت: يفقد الفيروس قوته كلما ارتفعت الحرارة، وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل الدرجات التي يتراجع فيها نشاط كورونا بقوة وسرعة

وقد يعطي ذلك مؤشرات بأن انتشار المرض الذي يسببه الفيروس سيقل كلما اقتربت الأشهر الأكثر حرارةً في العام

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن «كورونا» في الصين الـ1700 ضحية، اليوم الإثنين، بعد وفاة 105 أشخاص في مقاطعة خوبي؛ حيث ظهر الفيروس لأول مرة، لتصل إلى 1770 حالة وفاة

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 2048 إصابة جديدة، ما يضع حدًا لانخفاض سُجِّل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة

وبلغ عدد الإصابات 70548 على الأقل في سائر أنحاء الصين، معظمها في خوبي

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