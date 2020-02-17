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تعرف على أسعار النفط اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النفط اليوم الإثنين
http://almnatiq.net/?p=832963
المناطق_الرياض

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الإثنين، حيث أبطلت المخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في الصين أثر التوقعات لخفض الإمدادات من كبار المنتجين بما سيفضي إلى شح معروض الخام

وبحلول الساعة 05:41 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت عند 57.27 دولار للبرميل، منخفضا خمسة سنتات بعد صعوده 5.2% الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر/أيلول 2019

وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 52.13 دولار للبرميل، بعد أن زاد 3.4% الأسبوع الماضي

وأعلنت اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا بلغ 6.3% للفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الثاني وثمة توقعات لمزيد من الانكماش في ربع السنة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار بسبب المرض

وحذرت سنغافورة، التي يعد اقتصادها المعتمد على التجارة مقياسا لأداء المنطقة، من ركود محتمل في الربع الحالي بسبب تفشي الفيروس

وقال جيفري هالي، محلل السوق لدى أواندا في سنغافورة، “النفط ما زال منكشفا انكشافا بالغا على فائض المعروض والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن الفيروس التاجي في الصين وأجزاء أخرى من آسيا”

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