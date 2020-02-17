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القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=832965
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار

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