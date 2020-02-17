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استئصال ورم بالدماغ لمريض في كامل وعيه بمدينة الملك عبدالله الطبية

استئصال ورم بالدماغ لمريض في كامل وعيه بمدينة الملك عبدالله الطبية
http://almnatiq.net/?p=832969
المناطق_واس

نجح بفضل الله فريق طبي متكامل في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في استئصال ورم بالدماغ لمريض وهو في كامل وعيه تحت التخدير الموضعي نظراً لوجود الورم بمنطقة وظيفية حساسة بالدماغ وذلك في عملية معقدة وخطيرة، حيث كان يعاني من صداع مزمن أثبتت معه أشعة الرنين المغناطيسي والفحوصات اللازمة وجود ورم في الفص الصدغي الخلفي الأيسر من الدماغ، ونظراً لوقوع الورم في منطقة حساسة للنطق والحركة تقرر إجراء الجراحة وإزالة الورم تحت التخدير الموضعي

وتكللت ولله الحمد العملية بالنجاح التام والتي أستغرقت 6 ساعات وأثبت الفحص الإكلينيكي أثناء وبعد الإجراء الجراحي تمتع المريض بكامل قدرته اللغوية والحركية بفضل الله وغادر المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية

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