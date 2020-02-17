احدث الأخبار

دراسة.. شرب الشوكولاتة الساخنة يوميًّا يعزز قدرة كبار السن على المشي
أبرز المواد
 “بدر بن سعود” يعلق على انهيار مفاوضات الصلح الأخيرة مع قطر.. ويكشف ما فعلته الدوحة بعدما أضر ترامب بمصالحها
أبرز المواد
 حمزة بن لادن إلى الواجهة ثانية.. لماذا صفّي قبل غيره؟
أبرز المواد
 بدء مشروع للنقل العام في أبو عريش والطائف وبريدة وعنيزة
أبرز المواد
 اليمن تطالب المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف زراعة الألغام
أبرز المواد
 استئصال ورم بالدماغ لمريض في كامل وعيه بمدينة الملك عبدالله الطبية
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 تعرف على أسعار النفط اليوم الإثنين
أبرز المواد
 باحثة صينية: ارتفاع درجات الحرارة يُفقد فيروس «كورونا» نشاطه
أبرز المواد
 سعودي ناجٍ من «كورونا»: الصين باتت سجنًا كبيرًا والوضع هناك مخيف
أبرز المواد
 التعاون السعودي يواجه الدحيل القطري في بريدة في دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يسعى لتطوير مؤشراته المحلية واعتمادها دوليا بنهاية العام الجاري
أبرز المواد
دراسة.. شرب الشوكولاتة الساخنة يوميًّا يعزز قدرة كبار السن على المشي

دراسة.. شرب الشوكولاتة الساخنة يوميًّا يعزز قدرة كبار السن على المشي

أبرز المواد
“بدر بن سعود” يعلق على انهيار مفاوضات الصلح الأخيرة مع قطر.. ويكشف ما فعلته الدوحة بعدما أضر ترامب بمصالحها

“بدر بن سعود” يعلق على انهيار مفاوضات الصلح الأخيرة مع قطر.. ويكشف ما فعلته الدوحة بعدما أضر ترامب بمصالحها

أبرز المواد
حمزة بن لادن إلى الواجهة ثانية.. لماذا صفّي قبل غيره؟

حمزة بن لادن إلى الواجهة ثانية.. لماذا صفّي قبل غيره؟

أبرز المواد
بدء مشروع للنقل العام في أبو عريش والطائف وبريدة وعنيزة

بدء مشروع للنقل العام في أبو عريش والطائف وبريدة وعنيزة

أبرز المواد

اليمن تطالب المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف زراعة الألغام

اليمن تطالب المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف زراعة الألغام
http://almnatiq.net/?p=832971
المناطق_الرياض

طالب وفد اليمن المشارك في أعمال المؤتمر الـ 23 لمدراء برامج نزع الألغام والخبراء التقنيين للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، والذي أختتم أعماله امس، المنظمات والدول الشقيقة والصديقة بالضغط على الميليشيات الانقلابية الحوثية للكف عن زراعة الألغام وتسليم الخرائط الخاصة بالألغام والعبوات التي زرعتها في عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية

وحذر وفد اليمن ممثلاً بمدير البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام العميد الركن أمين العقيلي ومدير مركز عدن العميد قائد حلبوب، من كارثة الألغام والعبوات التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في جميع المناطق التي وصلوا إليها، وكذا استمرار الحوثيين في زراعتها بطرق عشوائية وأخرى نظامية وبكميات كبيرة جداً

وأشار وفد اليمن، إلى تسبب الألغام الحوثية بسقوط ضحايا بالآلاف من المدنيين خصوصا الأطفال والنساء وكبار السن وطلاب المدارس. كما قدم وفد اليمن، شرحاً موجزاً عن إنجازات البرنامج خلال الفترة الماضية وما تم نزعه وتدميره من الألغام والعبوات ومخلفات الحرب والمساحات المطهرة من المتفجرات، والمساعدة في عودة النازحين ووصول المواد الإغاثية إلى المستحقين

وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد وفد اليمن سلسلة لقاءات مع عدد من المنظمات والجهات ذات الصلة وفي مقدمتها مع مدير المشروع السعودي لنزع الالغام “مسام” أسامة القصيبي وممثلي المشروع الإنمائي للأمم المتحدة undp، وجرى خلالها مناقشة احتياجات فرق عمل نزع الألغام من أجهزة ومعدات وغيرها، وكذا الجهود المبذولة من أجل مواصلة عملية نزع الألغام في اليمن. كما تطرقت اللقاءات إلى أهمية تقديم المزيد من الدعم لمواجهة كارثة الألغام. وعبر وفد اليمن عن شكره لكافة المانحين والداعمين لليمن في مجال نزع الألغام

روابط ذات صلة

دراسة.. شرب الشوكولاتة الساخنة يوميًّا يعزز قدرة كبار السن على المشي

دراسة.. شرب الشوكولاتة الساخنة يوميًّا يعزز قدرة كبار السن على المشي
“بدر بن سعود” يعلق على انهيار مفاوضات الصلح الأخيرة مع قطر.. ويكشف ما فعلته الدوحة بعدما أضر ترامب بمصالحها

“بدر بن سعود” يعلق على انهيار مفاوضات الصلح الأخيرة مع قطر.. ويكشف ما فعلته الدوحة بعدما أضر ترامب بمصالحها
حمزة بن لادن إلى الواجهة ثانية.. لماذا صفّي قبل غيره؟

حمزة بن لادن إلى الواجهة ثانية.. لماذا صفّي قبل غيره؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*