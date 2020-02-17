اليمن تطالب المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف زراعة الألغام

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طالب وفد اليمن المشارك في أعمال المؤتمر الـ 23 لمدراء برامج نزع الألغام والخبراء التقنيين للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، والذي أختتم أعماله امس، المنظمات والدول الشقيقة والصديقة بالضغط على الميليشيات الانقلابية الحوثية للكف عن زراعة الألغام وتسليم الخرائط الخاصة بالألغام والعبوات التي زرعتها في عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية

وحذر وفد اليمن ممثلاً بمدير البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام العميد الركن أمين العقيلي ومدير مركز عدن العميد قائد حلبوب، من كارثة الألغام والعبوات التي زرعتها الميليشيا الانقلابية في جميع المناطق التي وصلوا إليها، وكذا استمرار الحوثيين في زراعتها بطرق عشوائية وأخرى نظامية وبكميات كبيرة جداً

وأشار وفد اليمن، إلى تسبب الألغام الحوثية بسقوط ضحايا بالآلاف من المدنيين خصوصا الأطفال والنساء وكبار السن وطلاب المدارس. كما قدم وفد اليمن، شرحاً موجزاً عن إنجازات البرنامج خلال الفترة الماضية وما تم نزعه وتدميره من الألغام والعبوات ومخلفات الحرب والمساحات المطهرة من المتفجرات، والمساعدة في عودة النازحين ووصول المواد الإغاثية إلى المستحقين

وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد وفد اليمن سلسلة لقاءات مع عدد من المنظمات والجهات ذات الصلة وفي مقدمتها مع مدير المشروع السعودي لنزع الالغام “مسام” أسامة القصيبي وممثلي المشروع الإنمائي للأمم المتحدة undp، وجرى خلالها مناقشة احتياجات فرق عمل نزع الألغام من أجهزة ومعدات وغيرها، وكذا الجهود المبذولة من أجل مواصلة عملية نزع الألغام في اليمن. كما تطرقت اللقاءات إلى أهمية تقديم المزيد من الدعم لمواجهة كارثة الألغام. وعبر وفد اليمن عن شكره لكافة المانحين والداعمين لليمن في مجال نزع الألغام