أمانة عسير تطرح 313 فرصة استثمارية في ملتقى 2020

المناطق - عسير

تتأهب أمانة منطقة عسير لطرح ٣١٣ فرصة استثمارية لرجال وسيدات الأعمال و عموم المستثمرين، في الملتقى الاستثماري ٢٠٢٠ الذي سيعقد بمنطقة عسير في الرابع والعشرين من فبراير الحالي برعاية وإشراف من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

و أوضح وكيل أمين منطقة عسير للاستثمار و زيادة الإيرادات فيصل الغانم، أن الأمانة وبلدياتها ستعلن في الملتقى نحو 313 فرصة استثمارية و سيتم التعريف بأهم مواقع الاستثمار بالمنطقة.

مشيرا الى انه تم تجهيز العقود الاستثمارية لتوقيعها من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي ، و أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالتزامن مع افتتاح الملتقى.

وأضاف الغانم أن الملتقى سيستضيف كبار المستثمرين في المنطقة لعرض تجاربهم الاستثمارية ، و سيسلط الضوء على تجارب كبار المستثمرين ومشروعاتهم العملاقة داخل وخارج المنطقة ، مؤكدا دعم الأمانة لصناع النجاح ومساندتها لمشاريعهم وتسويقها.

وأشار إلى أن الملتقى جاء بهدف عرض الفرص والتجارب للأمانات والبلديات في المملكة .

من جانبه أوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن مشاركة الأمانة في مثل هذه الملتقيات الهامة لها الأثر الإيجابي في التعريف بالقطاع الاستثماري الواعد في المنطقة ، من خلال توضيح حجم الدعم والتشجيع الذي تقدمه إمارة منطقة عسير بدعم من سمو امير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز إضافة الى التشجيع والدعم الذي تقدمه الأمانة للمستثمرين .

وأضاف الحميدي أن الاستثمارات ستشمل العديد من الفرص المتنوعة حيث تعد أمانة المنطقة من أكبر الأمانات بالمملكة عبر طرحها للفرص الاستثمارية.

ولفت إلى أن الأمانة تهدف عبر توسيع قطاع الاستثمار إلى تعزيز التنمية المستدامة وتقديم التسهيلات لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة.