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أمانة عسير تكافح التلوث البصري بـ ١٢٤٤ مشرفا وعاملا
http://almnatiq.net/?p=832993
المناطق - عسير

عالجت وكالة الخدمات وادارة النظافة في أمانة منطقة عسير، أوضاع 34,641 مترا مكعبا من النفايات في المدينة الصناعية في أبها.
حيث عملت الفرق بشكل يومي على إزالتها في حملة واسعة قامت بها الأمانة استهدفت خلالها رفع الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر من كافة الأراضي الفضاء والشوارع الرئيسية والداخلية في ابها والمدينة الصناعية .
وشارك في الحملة نحو 1244 من القوى البشرية مدعمين بـ 220 معدة متنوعة ؛ و نفذت الحملة من 1-1-2020م و لمدة ثلاثين يوما ، و رفع خلال الحملة اكثر من 355 طنا من المخلفات بممشى سد أبها .
و أوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة تحرص على نظافة كافة المواقع وتضع ذلك في أولوياتها في سياق استراتيجياتها لمعالجة التشوه البصري للحفاظ على الوجه الحضاري بالمنطقة والقضاء على الظواهر السلبية لمنع التلوث البيئي .
وأكد الحميدي على وضع جدول عمل يومي لنقل النفايات من المدينة الصناعية بأبها ومنع تراكمها مجددا.
مشيراً إلى أن عمليات تحسين البيئة وتعزيز الوجه الحضاري تأتي تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الذي يحث على زيادة الجهود وتكثيف الحملات لرفع النفايات والمخلفات، التي تشوه المنظر العام وتلوث البيئة.

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