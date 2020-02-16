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القبض على مواطن ومقيم باكستاني إثر قيامهما باقتحام المحلات التجارية

القبض على مواطن ومقيم باكستاني إثر قيامهما باقتحام المحلات التجارية

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القبض على مواطن ومقيم باكستاني إثر قيامهما باقتحام المحلات التجارية

القبض على مواطن ومقيم باكستاني إثر قيامهما باقتحام المحلات التجارية
http://almnatiq.net/?p=832996
المناطق - الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متَهَمَينْ “مواطن ومقيم باكستاني الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر”، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهما باقتحام المحلات التجارية بكسر أقفالها الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكابهما 8 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تركز معظمها بأحياء جنوب العاصمة الرياض، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.

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