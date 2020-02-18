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حقيقة حظر هيئة الغذاء الأمريكية استيراد التمور السعودية

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حقيقة حظر هيئة الغذاء الأمريكية استيراد التمور السعودية

حقيقة حظر هيئة الغذاء الأمريكية استيراد التمور السعودية
http://almnatiq.net/?p=833011
المناطق - الرياض

نفى المركز الوطني للنخيل والتمور، ما تداولته عدد من منصات التواصل والإعلام، بشأن حظر هيئة الغذاء والدواء الأميركية استيراد التمور السعودية.

وأوضح المركز في بيان صادر له اليوم الأحد، أن هيئة الغذاء والدواء الأميركية تنشر على موقعها جميع الشركات “مصنّفة حسب الدولة”، التي لا تطبق شروطا ومواصفات الهيئة، كما تطلب من الشركات تقديم طلب الخروج من القائمة بعد تزويد الهيئة بإجراءات ضبط الجودة لعدم تكرار المشكلة.

ولفت إلى أن ما نشر يختص بإيجاد متبقيات مبيدات من نوع معين في إحدى عينات إحدى الشركات السعودية وكان ذلك في عام 2009 حسب التقرير المُحدث للهيئة.

وشدد على أنه يعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى سلامة التمور بشكل عام التي تباع بالأسواق المحلية أو المصدرة، آملين من الشركات التي ذكر اسمها بالتقرير أن يتم تحديث بياناتها لدى الهيئة، خاصةً أن البيانات معظمها من عام 2009.

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