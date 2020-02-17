احدث الأخبار

لبنان .. نصب تمثال لقاسم سليماني يثير جدلا بين اللبنانيين
أبرز المواد
 أمير نجران يزور معرض مهرجان شرورة الشتوي
منطقة نجران
 أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقيات بين صحة الجوف وعدد من الجهات والجمعيات التطوعية
منطقة الجوف
 نجاح فرضية إخلاء وإنقاذ بتقنية الجوف دومة الجندل
منطقة الجوف
 غرفة الأحساء تُنظّم ورشة عمل “أهمية وفوائد الجمعيات التعاونية الزراعية”.. مساء الثلاثاء)
المنطقة الشرقية
 تركيا.. بلد الغوغائيين الجدد
أبرز المواد
 كنديون غاضبون يصفون رئيس الوزراء الكندي “بذيل إيران”
أبرز المواد
 تحليل البصمة الوراثية: الطفل المخطوف قبل 20 عاماً ابن علي الخنيزي
أبرز المواد
 ارتفاع أعداد الركاب عبر الموانئ بنسبة 9% خلال 2019
أبرز المواد
 شفاء أصغر مصابة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 هيئة الرقابة النووية بالإمارات تصدر رخصة تشغيل لمحطة براكة
أبرز المواد
 ارتباط قطر بإيران والإخوان وتركيا وراء انهيار المصالحة
أبرز المواد
لبنان .. نصب تمثال لقاسم سليماني يثير جدلا بين اللبنانيين

لبنان .. نصب تمثال لقاسم سليماني يثير جدلا بين اللبنانيين

أبرز المواد
أمير نجران يزور معرض مهرجان شرورة الشتوي

أمير نجران يزور معرض مهرجان شرورة الشتوي

منطقة نجران
أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقيات بين صحة الجوف وعدد من الجهات والجمعيات التطوعية

أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقيات بين صحة الجوف وعدد من الجهات والجمعيات التطوعية

منطقة الجوف
نجاح فرضية إخلاء وإنقاذ بتقنية الجوف دومة الجندل

نجاح فرضية إخلاء وإنقاذ بتقنية الجوف دومة الجندل

منطقة الجوف

شفاء أصغر مصابة بفيروس “كورونا”

http://almnatiq.net/?p=833026
المناطق - الرياض

أفادت صحيفة “الشعب” الحكومية الصينية، الاثنين، أن أصغر مصابة بفيروس “كورونا” المستجد المعروف أيضا باسم “كوفيد 19″، في مقاطعة خوبي بؤرة تفشي المرض، قد شفيت تماما.

وذكرت الصحيفة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المصابة التي شفيت وغادرت المستشفى في مدينة شيان، تبلغ من العمر 9 أشهر.

وأضافت “الشعب”، أن الطفلة كانت قد خضعت لعلاج مكثف ورعاية طبية على مدار أسبوعين، مشيرة إلى أنها كانت أصغر مريضة في مقاطعة خوبي.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين الـ1700 ضحية، الاثنين، بعد وفاة 105 أشخاص في خوبي الأكثر تضررا من هذا الوباء، حيث ظهر الفيروس لأول مرة لتصل إلى 1770 حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 2048 إصابة جديدة، ما يضع حدا لانخفاض سُجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.

وبلغ عدد الإصابات 70548 على الأقل في سائر أنحاء الصين، معظمها في خوبي.

روابط ذات صلة

لبنان .. نصب تمثال لقاسم سليماني يثير جدلا بين اللبنانيين

لبنان .. نصب تمثال لقاسم سليماني يثير جدلا بين اللبنانيين
تركيا.. بلد الغوغائيين الجدد

تركيا.. بلد الغوغائيين الجدد
كنديون غاضبون يصفون رئيس الوزراء الكندي “بذيل إيران”

كنديون غاضبون يصفون رئيس الوزراء الكندي “بذيل إيران”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*