بالفيديو.. العاهل الأردني ونجله ينظفان مياه العقبة

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بهدف حماية البيئة والمحافظة على الثروة البحرية وحماية الشعاب المرجانية التي ينفرد بها خليج العقبة، قام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رفقة ولي عهده الأمير الحسين بحملة نظافة تحت مياه البحر الأحمر، الأحد.

ونفذ العاهل الأردني رفقة نجله حملة نظافة تحت مياه البحر الأحمر، بهدف تشجيع سياحة الغوص.

وأظهر مقطع فيديو مصور الملك عبدالله الثاني وولي العهد وهما يقومان بجمع مخلفات استقرت في أعماق خليج العقبة.

وقالت الجمعية الملكية الأردنية لحماية البيئة البحرية: “نغوص في أعماق البحر لنحمي أجمل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية النادرة، فخليج العقبة يتفرد بجمال بيئته البحرية وتنوعها وحمايتها واجب علينا جميعا”.