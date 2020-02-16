غرفة الأحساء تُنظّم ورشة عمل “أهمية وفوائد الجمعيات التعاونية الزراعية”.. مساء الثلاثاء)

الاحساء - المناطق

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بلجنة التنمية الزراعية بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، ورشة عمل بعنوان “أهمية وفوائد الجمعيات التعاونية الزراعية” وذلك يوم الثلاثاء 24/06/1441هـ الموافق 18/02/2020م، الساعة 7 مساءً بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة البرامج والنشاطات المتنوعة التي تنظمها اللجنة في إطار ترقية وتطوير ودعم مجالات العمل والاستثمار الزراعي والمساهمة في بناء وتنمية وحشد القدرات الزراعية في الأحساء بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل التعاوني داخل المجتمع وتشجيع القطاعين العام والخاص على دعمه خاصة الجمعيات المتعلقة بالشأن الزراعي والتفاعل معه.

وتناقش الورشة ضمن محاورها مميزات الانضمام إلى الجمعيات التعاونية الزراعية، الدعم الفني والنظامي والتسهيلات الحكومية المقدمة للجمعيات التعاونية، آلية تأسيس جمعيات تعاونية زراعية والانتساب إليها فضلًا عن دورها في توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، والمشاركة في نمو الناتج المحلي والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد مياه الري.

ومن جهته أكد المهندس صادق الرمضان، رئيس اللجنة، على الدور الريادي للجمعيات التعاونية، وإسهامها في النهوض الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا المزارعين والمستثمرين والمهتمين بالأحساء للحضور والمشاركة في الورشة، منوّهًا بدور ومساهمة الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الزراعية كافّة، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة.

يُشار إلى أن الورشة ستشهد تقديم أوراق من صندوق التنمية الزراعية ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء ومجلس الجمعيات التعاونية، الذي تم إنشاؤه في 2008، ليكون مظلة رسمية لجميع الجمعيات التعاونية المصرح لها والتي سيتم التصريح لها لاحقًا.

والجدير ذكره أن إجمالي عدد الجمعيات التعاونية المختلفة الأنشطة في المملكة، يبلغ 247 جمعية فقط، حتى نهاية شهر شوال 1440هـ، منها نحو 24% جمعيات تعاونية زراعية، مدعومة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.