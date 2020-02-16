نجاح فرضية إخلاء وإنقاذ بتقنية الجوف دومة الجندل

نفذ الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل بالجوف صباح هذا اليوم الاثنين 23 جمادى الآخر 1441 فرضية إخلاء وإنقاذ بفرع كلية التقنية بالجوف دومة الجندل وكانت الفرضية عبارة عن حريق في المبنى الرئيسي للكلية وتم اخلاء المبنى من المدربين والمتدربين وتوجيههم الى نقطة التجمع وانقاذ المحتجزين وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وتاتي هذه الفرضية في إطار التعاون بين الكلية والدفاع المدني في المحافظة لمواجهة الأخطار المحتملة ، وكانت الفرضية بمشاركة الهلال الأحمر السعودي وحضور الوحدات الأمنية بالمحافظة .

من جانبه أشار مدير وحدة السلامة المهنية الاستاذ فراس كاتب الرويلي ان وحدة السلامة المهنية شكلت فرق طوارئ بالكلية وتم توزيع الأدوار حسب عمل كل فرقة ، كما جرى تشكيل عدد من الفرق لتنفيذ الخطة لكل فرقة مهام ومسؤوليات محددة.

وفي نهاية الفرضية قدم عميد فرع الكلية الأستاذ عبد العزيز العرجان شكره وتقديره للمشاركين في الفرضية وفي مقدمتهم العقيد خالد البراك مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل وللضباط والافراد والجهات الحكومية الأخرى المشاركة فيها لما قدموه من جهود متميزة لإنجاح الفرضية .