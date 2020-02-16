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أمير نجران يزور معرض مهرجان شرورة الشتوي

أمير نجران يزور معرض مهرجان شرورة الشتوي

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أمير نجران يزور معرض مهرجان شرورة الشتوي

أمير نجران يزور معرض مهرجان شرورة الشتوي
http://almnatiq.net/?p=833070
المناطق - نجران

زار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مساء أمس، معرض مهرجان شرورة الشتوي، افتتح فيها جناح وزارة التعليم، وأطلق جملة من البرامج المجتمعية.
وتجول سموه في أرجاء المعرض، يرافقه محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف الشهري، حيث دوّن سموه كلمة بلوحة الشرف، لشهداء الواجب من أبناء المحافظة “لا ننساكم من دعواتنا لكم أن يكتبكم الله سبحانه من الشهداء الأبرار، وما زلتم وسام على صدورنا”.
وأشاد سموه بمشاركة الأسر المنتجة في المهرجان، موجهًا بدارسة برنامج لتعزيز مشاركاتهم في فعاليات المنطقة، تفعيلاً لأبرز محاور رؤية المملكة ٢٠٣٠، وهو صناعة مجتمع حيوي.
وأطلق الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال الجولة برامج مجتمعية، في مجالات التعليم والتأهيل ورعاية الأسر، بجانب تدشين دوري المدارس بالمحافظة.
وشاهد سموه عروضًا متنوعة في أجنحة تراث الآباء والأجداد، والصقور، إضافة إلى الجهود التي تقدمها أجنحة الجهات الحكومية، مثل الأمانة والبلديات والصحة والتجارة وهيئة السياحة والعمل والتنمية الاجتماعية والمياه والمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني.

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