أمير نجران يدشن ويؤسس لمشاريع تنموية في شرورة

المناطق - نجران

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بمحافظة شرورة، مساء أمس، جملة من المشاريع التنموية، وأسس لأخرى، في مجالات التعليم والبلديات والعمل والتنمية الاجتماعية والسياحة والفندقة.

وشملت المشاريع خدمات بلدية بمبلغ تجاوز ١٨ مليون ريال، ومنشآت تعليمية بقيمة عشرة ملايين ريال، وتأسيس جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعية “بينات” لحفظ القرآن الكريم، وتدشين مجمع الأسرة الطبية المتقدمة، كما افتتح سموه فندق الفاو بشرورة، و فندق الوديعة، وتأسيس اللجنة الثقافية.

وأطلق سموه مبادرة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ضمن برنامج “نسيج” لترسيخ التعايش المجتمعي بالتعاون مع تعليم شرورة.