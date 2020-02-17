محاضره بعنوان ( ماهو فيروس كورونا وطرق الوقايه والعلاج ) بفرع وزارة الحرس الوطني بالطائف

ضمن الحملات التوعويه التي تقوم بها الشؤون الصحيه بوزاره الحرس الوطني قام فريق من مركز طب الأسرة والمجمتع بمدينة الملك خالد السكنية بالطائف يوم الأثنين الموافق ٢٣/ ٦/ ١٤٤١ بالقاء محاضره عن ( ماهو فيروس كورونا وطرق الوقايه والعلاج ) بفرع وزارة الحرس الوطني بالطائف قدمها كلاً من الدكتور سلطان المالكي استشاري طب الاسرة والمدير الطبي بمركز الرعاية الصحية الاولية باسكان الحرس الوطني بالطايف ، والأستاذ سعد العتيبي من قسم الطب الوقائي بالمركز ، وبحضور كل من مدير فرع الحرس الوطني بالطائف الاستاذ جمعان الغامدي ورئيس قسم التشريفات بالطائف المقدم حسن العمري و عدد من الموظفين من مدنيين وعسكريين

حيث أوضح الدكتور سلطان المالكي في المحاضرة عن ماهية هذا الفيروس وكيفية التعامل مع أعراضه المحتملة وأضاف بأن المملكة العربية السعودية لم تسجل أي حالة إصابة بهذا المرض وذلك بتوفيق الله وفضله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة في اتخاذ التدابير اللازمة على منافذ المملكة للتأكد من سلامة القادمين من هذا الفيروس بالأضافة لبرامج التوعية والتثقيف التي تتم في كل مناطق المملكة

ومن جانب أخر عبر المقدم حسن العمري عن فخر واعتزاز مواطني المملكة بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة من دعم طبي لجمهورية الصين الشعبية لمواجهة هذه الأزمة مما كان له الأثر الكبير لدى الصين حكومة وشعباً كما أوضح ذلك سفير الصين لدى المملكة

كما أكد المقدم حسن العمري أن ذلك هو ديدن المملكة مع كل شعوب العالم خدمة للأنسانية جمعاء بدافع من تعاليمينا الإسلامية وتقاليدنا العربية العريقة

وفي الختام قدم مدير الفرع الأستاذ جمعان الغامدي الشكر والتقدير للمحاضرين سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لنا أمننا وأماننا في ظل قيادتنا وأن ينصر جنودنا على الحدود.