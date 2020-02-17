هزة أرضية يشعر بها سكان أحياء في المدينة

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تلقت الجهات المعنية بلاغات من سكان أحياء غرب المدينة ، تفيد بشعورهم بهزة أرضية خفيفة صباح اليوم .

ووفقا لما نشرته ” سبق ” فقد قال الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل إن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصد اليوم في شمال غرب المدينة المنورة هزة أرضية ضعيفة على مقياس ريختر، بلغت قوتها ١٨.٢، وعمق ٤.٥، في تمام الساعة 11:35.

وأضاف أن المركز يتابع الهزات الأرضية في جميع مناطق المملكة على مدار الساعة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي مشيرا إلى أن هذه الهزه تعتبر ضعيفة جدًّا وليس منها خطورة.