أمير منطقة الباحة يطلع على مراحل تأسيس ميدان الفروسية في محافظة العقيق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم الاثنين، محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي يرافقه أعضاء مجلس إدارة ميدان الفروسية الذي تم اعتماده مؤخراً بالعقيق.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع, مباركاً اعتماد ميدان الفروسية بالعقيق ليكون حاضناً لرياضة الفروسية التي تعد من أهم الرياضات بالمنطقة.

واستمع الأمير حسام بن سعود إلى شرح مفصل من محافظ العقيق عن مراحل تأسيس الميدان وما يحتويه من ملاحق.

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة الباحة أعمال مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة الباحة بعضوية 13 عضواً إدارياً وفنياً وبرئاسة سموّه الفخرية للميدان، موجها سموه بضرورة تعاون الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتطوير الميدان وتوفير الدعم اللازم لإبراز هذه الفعالية بالشكل الذي يحقق نجاحها ويضعها في مصاف ميادين المملكة كافة نظير ماتوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لهذه الرياضة العريقة من دعم ورعاية .

من جهته أعرب محافظ العقيق باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الميدان عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير المنطقة على استقباله لهم وموافقة سموّه على الرئاسة الفخرية للميدان.