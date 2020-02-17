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صورة تاريخية للملك عبدالعزيز في قصر المربع مع 6 من أبنائه

صورة تاريخية للملك عبدالعزيز في قصر المربع مع 6 من أبنائه
http://almnatiq.net/?p=833102
المناطق - متابعات

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، بجوار ستة من أبنائه في قصر المربع بالعاصمة الرياض.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1943م/ 1362هـ، الملك المؤسس جالساً، ويقف خلفه كلٌّ من أبنائه الأمراء مشعل وعبدالمحسن ومنصور وناصر ومساعد وسلطان.
يذكر أن هذه الصورة التقطها المصور روبرت لاندري، ونشرتها مجلة “لايف” الأمريكية، أشهر مجلة في العالم في أربعينيات القرن الماضي، حيث أجرت المجلة أول لقاء رسمي مع الملك عبدالعزيز يُنشر في مطبوعة غربية، تحت عنوان “ابن سعود.. ملك السعودية.. ملك صنع مملكة”.

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