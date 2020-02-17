محافظ جدة يفتتح فعاليات معرض صنع بيدي الـ14 بجامعة “المؤسس”

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http://almnatiq.net/?p=833105
المناطق - جدة
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة فعاليات معرض صنع بيدي الرابع عشر والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات، يوم الاثنين الموافق  23 / 6 / 1441هـ، وتجاوزت عدد المشاريع المشاركة في المعرض لهذا العام الـ100 مشاركة، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وقام صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بجولة في المعرض يرافقه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الأستاذ الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال ووكيلة الجامعة بشطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني ووكيل العمادة للأنشطة بشطر الطالبات الدكتورة أروى عرب.

وأستمع سموه إلى شرح مفصل عن أهدف الملتقى وما يحتويه من مشاركات متنوعة من طالبات الجامعة، بعد ذلك وقع سموه على سجل زيارات المعرض، وفي ختام الجولة التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

ورحب معالي مدير الجامعة بصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وبصحبه الكرام وبكل ضيوف المعرض الأجلاء، مؤكدَا على حرص واهتمام سموه بدعم جامعة الملك عبدالعزيز وتشجيع طلابها وطالباتها على الإبداع والتميز حيث يهدف المعرض الى تقديم المشاريع الصغيرة وعرضها للمجتمع وتسويق منتجاتهم على نطاق واسع، وإعطاء الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة وإظهار مواهبهم وتعزيز ثقة المجتمع بأبنائه من خلال إتاحة الفرصة لهم بالظهور كمُنتجين مبدعين قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المعرض يعد أحد مبادرات الجامعة في برنامج كيف نكون قدوة التابع لأمارة منطقة مكة المكرمة ويصاحب المعرض على مدار 5 أيام متتالية العديد من الفعاليات والبرامج؛ مستقطبًا بذلك جميع أفراد وفئات المجتمع، ويصاحب المعرض مسابقة بين الكليات تحت شعار “تعزيز السياحة الوطنية” تماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية بعمل طفرة كبيرة في مجال السياحة مع حلول عام 2030، بالإضافة إلى دعوة جميع جامعات منطقة جدة للمشاركة في معرض صنع بيدي في نسخته الرابعة عشر.

وأفادت وكيل العمادة للأنشطة بشطر الطالبات الدكتورة أروى عرب أن المعرض في نسخته الرابعة عشر يتيح فرصة للعوائل لزيارة المعرض لإعطاء الفرصة لأولياء أمور الطالبات للحضور والتعرف على مهارة وإبداع الطالبات، علماً بأن عدد المشاريع لهذا العام تجاوز 100 مشروع منوعه من جميع اقسام المعرض التي نذكر منها: قسم هدايا الحج والعمرة، قسم إعادة التدوير، قسم الهدايا التراثية، قسم الغذاء والتغذية، قسم التصوير، قسم المرأة، قسم المنزل وجميعها تساهم في إبراز أهم الأفكار الهادفة التي تشارك في خدمة المجتمع.

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