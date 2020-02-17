أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالسيد مينغ، مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- حريصةٌ على التواصل الفاعل مع مختلف الدول، وبناء علاقة شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الطرفين، مبيناً أن العلاقات مع جمهورية سنغافورة تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الاقتصادي والتجاري.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقة بين البلدين.

من جانبه عبر سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة السيد ونغ تشاو مينغ، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مبيناً أن بلاده حريصة على تعزيز علاقتها بالمملكة، والمساهمة في الفرص التي أتاحتها رؤية المملكة، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.