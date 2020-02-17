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أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة

أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة

المنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة

نائب أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=833130
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السموّ الملكي الأميـر أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أميـر المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة السيد ونغ تشاو مينغ .

 

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالسيد مينغ، مبيناً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية سنغافورة، مبنية على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، مبيناً أن العلاقة التجارية والاقتصادية مع جمهورية سنغافورة شهدت ارتفاعاً متواصلاً، وأن المملكة تتبنى الانفتاح الاقتصادي والتجاري مع مختلف الدول الصديقة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين.

 

من جانبه عبر سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة السيد ونغ تشاو مينغ، عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مشيراً أن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة، وحريصة على المشاركة في تحقيق رؤيتها الطموحة، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

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أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة

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