بلدية الوجه تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية وتضبط عدداً من المخالفات

المناطق - تبوك

تواصل بلدية الوجه جولاتها التفتيشية والرقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات وذلك ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 120 جولة عن مصادرة 120 كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وسجلت 6 غرامات مالية على المحال التي أخلت باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد مدير عام الصحة البيئية بالبلدية الاخصائي جاسر رجعان الفايدي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة .