أمير الشرقية : قطاعي “الصناعة” و “الثروة المعدنية” ركيزة من ركائز تحقيق رؤية المملكة

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http://almnatiq.net/?p=833138
الدمام - فهد المريخي

استقبل صاحب السموّ الملكي، الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من قيادات الوزارة.

 

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- من دعمٍ واهتمام للقطاع الصناعي وللثروة المعدنية، باعتبارهما ركيزة أساسية من ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن الله حبا المملكة بثروة معدنية، سعت القيادة الرشيدة –أعزها الله- لاستثمارها الاستثمار الأمثل، وعملت على بناء مشروعات التعدين لتسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء المملكة، مؤكداً أن الشرقية مهد الصناعة في المملكة، وشهدت انطلاقة القطاع الصناعي، وأسهمت الشركات العاملة في المنطقة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الفرص لا زالت واعدة ومحفزة في هذا القطاع، سواءً على مستوى المملكة أو المنطقة، مؤكداً على أهمية دعم وتحفيز المستثمرين في القطاع الصناعي، والعمل على اجتذاب الاستثمارات المحلية والعالمية لقطاعي الصناعة والتعدين، وهيكلة إجراءات الترخيص بما يضمن سرعتها ومنحها للجهات التي تقدم قيمة مضافة للقطاع، والحرص على المشروعات التي توفر عائد اقتصادي واجتماعي، متمنياً سموه للوزارة ومنسوبيها التوفيق.

واطلع سموه على نبذة عن استراتيجية الوزارة في قطاعي الصناعة والتعدين، وبعض المشروعات التي تعمل عليها بالشراكة مع الجهات المعنية.

 

من جانبه عبر  معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ كريمة، ودعمه المتواصل لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، مبيناً أن الوزارة تعمل وبدعم كريم من القيادة الرشيدة –أعزها الله- لتطوير قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجيات التي رسمتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً حرص الوزارة على الالتقاء بالمستثمرين في القطاع الصناعي، ودعم المبادرات التي تعزز المحتوى المحلي.

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