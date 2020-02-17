أمانة الشرقية: إنشاء الإدارة العامة لتعزيز كفاءة المشاريع و تكليف المقهوي مديرا لها

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http://almnatiq.net/?p=833141
المناطق - الدمام

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بإنشاء وحدة إدارية بمسمى ( الإدارة العامة لتعزيز كفاءة المشاريع ) بوكالة الخدمات بالأمانة، وتكليف المهندس يوسف بن عبد الله المقهوي مديرا عاما لها، وتعنى برفع مستوى الجودة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع المتعلقة بوكالة الخدمات.

ويأتي هذا القرار في اطار مساعي الأمانة لتطوير أدائها والرفع من كفائتها وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة، و أعرب المهندس المقهوي عن شكره وتقديره وامتنانه لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، متمنيا من العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله وأن يكون عند حسن الثقة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

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