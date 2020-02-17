تعليم الشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يشهدون تتويج بطولة المدارس الثانوية لكرة القدم وتنس الطاولة

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، سعي وزارة التعليم للأهتمام بدعم وتطوير برامج الرياضة المدرسية من خلال تنمية الأتجاهات السلوكية البناءة بين أوساط الطلبة بأسلوب علمي صحيح عن طريق توسيع قاعدة ممارسيها واستثمار الطاقات الحركية لدى الشباب وتوظيف الأوقات الحرة لممارسة أنشطة بدنية محببه لديهم، وأضاف الأمر الذي يحدونا في تعليم المنطقة الشرقية الحرص على تنفيذ البرامج النوعية في حصص الرياضة ومناشط الأندية المدرسية والمشاركات الرياضية باعتبارها أحد أضلاع العملية التربوية لما فيها من قيم تغرس في نفوس الطلاب سعيًا إلى تربية النفوس على التنافس الشريف وتنمية المواهب وخلق جو رياضي وصحي يتناغم مع الثروة الشبابية المتزايدة بوطننا المعطاء لتمثيل المملكة في المحافل المحلية والدولية على الصعيد الرياضي للوصول إلى تطلعات القيادة ورؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال مشاركة مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، صباح اليوم الاثنين في ختام حفل تتويج بطولة المنطقة الشرقية للمدارس الثانوية لكرة القدم وتنس الطاولة، والذي أقيم على أرض ملعب الأستاذ الرياضي بالمدينة الجامعية التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، تحت شعار “شباب الرؤية .. بناء المستقبل” وذلك بحضور عميد عمادة شؤون الطلاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الدكتور علي الدوسري، بمشاركة وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة عبدالله النغموش، ومساعد عميد شؤون الطلاب أحمد الشمري، وبحضور رئيس قسم النشاط الطلابي بتعليم الشرقية محمد العتيبي، وبحضور مدير الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة سعيد الباحص، وسط مشاركة 16 مدرسة مشاركة ببطولة كرة القدم وتنس الطاولة .

وفي الأثناء شهد الدكتور الشلعان والدكتور الدوسري، أحد منافسات مباريات بطولة كرة القدم، تلاها تكريم الفرق الفائزة، وحكام البطولة إضافة لتكريم الفائزين بكأس هداف البطولة، وكأس أفضل لاعب، وصولاً لكأس أفضل حارس، .

كما قدم مدير التعليم درع لمدير الجامعة تسلمه نيابتاً عنه عميد عمادة شؤون الطلاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الدكتور علي الدوسري، تخلله تكريم مماثل من قبل الجامعة للدكتور الشلعان ، الى جانب القائمين على البطولة، حيث وجه الدكتور الشلعان الشكر والتقدير لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ولمنسوبيها على الشراكة المثمرة مع تعليم الشرقية والتي نجني دائماً ثمارها بما ينعكس على مصلحة أبنائنا الطلبة.