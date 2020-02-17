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اللهيبي يكرم الطلاب الذين حققوا إنجازات متميزة على مستوى مناطق المملكة خلال مشاركاتهم في برامج النشاط الفني

اللهيبي يكرم الطلاب الذين حققوا إنجازات متميزة على مستوى مناطق المملكة خلال مشاركاتهم في برامج النشاط الفني

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اللهيبي يكرم الطلاب الذين حققوا إنجازات متميزة على مستوى مناطق المملكة خلال مشاركاتهم في برامج النشاط الفني

اللهيبي يكرم الطلاب الذين حققوا إنجازات متميزة على مستوى مناطق المملكة خلال مشاركاتهم في برامج النشاط الفني
http://almnatiq.net/?p=833151
الطائف - عادل الزهراني
كرم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف  طلال بن مبارك اللهيبي  الطلاب الذين حققوا إنجازات متميزة على مستوى مناطق المملكة التعليمية خلال مشاركاتهم هذا العام في برامج النشاط الفني ، بحضور مدير إدارة نشاط الطلاب سامي العصيمي ورئيس قسم النشاط الفني وعدد من المشرفين التربويين.
وأكد اللهيبي خلال  التكريم, أن الطالب هو المحور الحقيقي للعملية التعليمي، ورعايته تأتي ضمن الأدوار التربوية للمدرسة, إضافة إلى غرس القيم التربوية والوطنية في نفوس الطلاب وفي سلوكياتهم، مشيداً بجهود قادة المدارس ورواد النشاط والمعلمين وقسم النشاط الفني وإدارة النشاط الطلابي  في تفعيل النشاط في مدارسهم، كشركاء في النجاح، منوهاً بنتائج مشاركة الإدارة في العديد من المنافسات المحلية والدولية وما تحقق لها من مراكز متقدمة في شتى المجالات.
وعبر عن بالغ شكره وتقديره لإدارة النشاط الطلابي، على جهودهم وإسهاماتهم في دعم كل البرامج والمناشط التي تستهدف الطلاب  مهنئاً جميع الطلاب الفائزين في المسابقات المتنوعة.
يذكر أن الطلاب الفائزين في مسابقات برامج النشاط الفني على مستوى المملكة كالتالي:-

أولا : برنامج الخط العربي والزخرفة الاسلامية والمقام بعسير .
المركز الاول في الخط الديواني للمرحلة المتوسطة زياد عادل التميمي من مدرسة الخليل بن أحمد، المركز الثاني في خط الديواني للمرحلة المتوسطة عدنان ماجد الشنقيطي من مدرسة الانصار المتوسطة ، المركز الثالث في خط الرقعة للمرحلة المتوسطة حسن عبدالرحمن الخاتم من مدرسة طلائع المبدعين المتوسطة ,

ثانيا : برنامج التصميم الفني والمقام بمحافظة الخرج
المركز الثاني محمد عادل الحارثي من مدرسة تربية الابناء الاهلية الابتدائية .

ثالثا : برامج الاشغال والحرف الفنية والمقام بمنطقة حائل المركز الاول محمد خالد الشريف من مدرسة المثناه ، المركز الرابع المرحلة المتوسطة محمد بندر العمودي من مدرسة عبدالعزيز بن معمر المتوسطة
رابعا برنامج أشغال المعادن والمقام بمحافظة ينبع ، المركز الخامس فيصل ماجد السفياني من مدرسة الملك فهد الثانوية

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