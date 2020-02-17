الدكتور العتيبي يتفقد طوارئ مستشفى العقيق العام

المناطق - الباحة

قام محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي بزيارة مفاجئة لقسم الطورائ بمستشفى العقيق العام.

واطلع الدكتور العتيبي على الخدمات المقدمة لمراجعي قسم الطوارئ, وقسم المختبر, والصيدلية, حيث التقى بعدد من المواطنين والمراجعين, مستمعاً إلى مطالبهم حيث تذمر احد المراجعين من طول فترة الانتظار في الطوارئ, وبحث العتيبي سبب التأخير مع مدير المستشفى المناوب.

وشدد محافظ العقيق على الطاقم الطبي سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين, وتقليل فترات الانتظار, مؤكدًا في جولته بالمستشفى على أهمية إتباع كافة إجراءات مكافحة العدوى والاهتمام بنظافة المستشفى, مبينًا في ختام زيارته بأن القطاع الصحي له أولوية كبيرة في مخططات العمل خلال الفترة القادمة، لتحسينه وتقديم خدمات طبية تليق بأهالي المحافظة.

الجدير ذكره بأن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .