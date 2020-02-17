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ممثل امير الكويت يفتتح المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الاوسط

ممثل امير الكويت يفتتح المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الاوسط

منطقة الرياض
الدكتور العتيبي يتفقد طوارئ مستشفى العقيق العام

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اللهيبي يكرم الطلاب الذين حققوا إنجازات متميزة على مستوى مناطق المملكة خلال مشاركاتهم في برامج النشاط الفني

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المنطقة الشرقية

ممثل امير الكويت يفتتح المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الاوسط

ممثل امير الكويت يفتتح المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الاوسط
http://almnatiq.net/?p=833159
المناطق - فلاج الشعيفاني

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير الكويت ، افتتح الشيخ طلال الخالد محافظ العاصمة المعرض الدولي الثاني عشر للإختراعات بالشرق الأوسط تحت شعار (لقاء المخترعين بالمستثمرين) بحضور الأستاذ/طلال الخرافي رئيس اللجنة العليا للمعرض و رئيس النادي العلمي الكويتي والأستاذ/عبدالله المزروع مدير عام مكتب براءات الاختراع الخليجي وبحضور. ومشاركة عدد كبير من المخترعين من دول مجلس التعاون والدول العربية والآسيوية .
وقد اطلع ممثل امير دولة الكويت على الأجنحة المشاركة والتي تجاوزت 100 مخترعا ومخترعة من 41 دولة .
من جانبه أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد إلى ان المعرض يتمتع بسمعة كبيرة وممتازة على مستوى الشرق الأوسط وفي كافة أنحاء العالم وذلك بفضل جهود ودعم امير الكويت حفظه الله.
وفي الإطار ذاته. قدم الأستاذ/طلال الخرافي شكره العميق لسمو امير الكويت على دعمه ورعايته للمعرض الدولي للاختراعات وعد المعرض نجاحا كبيرا ومفخرة بمشاركة مخترعين من جامعات ومؤسسات بحثية مختلفة وكبيرة .

من جانبه قال مدير مكتب براءات الاختراع الخليجي الأستاذ/عبدالله المزروع ان معرض الكويت يعد من كبريات المعارض بالشرق الأوسط وذلك بفضل رعاية سمو امير الكويت ومن اهم المنتديات والملتقيات العلمية في مجال الابتكارات والاختراعات على مستوى العالم
وًإشار إلى قوة وأهمية معرض الكويت الدولي للاختراعات وسمعته الكبيرة على مستوى العالم
وقد اكتسب صوتا إعلاميا عالميا من خلال الحضور الكبير ومشاركة نخبة متميزة من المخترعين من مجلس دول التعاون الخليجي .

و اشار المزروع الى توجيهات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.نايف فلاح الحجرف باستضافة مشاركة اثنان من المخترعين من دول المجلس بما مجموعة 12 مخترعا لإبراز جهودهم في مجال الاختراعات .
الجدير بالذكر ان المعرض يستمر حتى الأربعاء القادم .

 

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