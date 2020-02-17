الهلال يعبر أهلي دبي بثنائية جوميز

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قاد الفرنسي بافيتيمبي جوميز فريقه الهلال إلى الانتصار على مضيفه شباب أهلي دبي الإماراتي 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب راشد لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020.

ورفع فريق الهلال رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي الذي حقق الانتصار على ضيفه شاهر خودرو الإيراني بثلاثية نظيفة منحته صدارة المجموعة الثانية.

المباراة بدأت بضغط هلالي على مرمى أصحاب الأرض الذين اعتمدوا على إغلاق مناطقهم الخلفية والهجمات المرتدة، وسنحت للفريق الهلالي بعض الفرص في المباراة تصدى لها الحارس الإماراتي ماجد ناصر إلى أن حضرت الدقيقة 24 حيث خطف الفريق الإماراتي هدف التقدم من ركلة زاوية وضعها يوسف جابر في المرمى الهلالي معلناً تقدم فريقه في المباراة.

بعد هدف التقدم الإماراتي اندفع لاعبو الهلال لإدراك التعادل وهددو المرمى الإماراتي بعدة هجمات، حتى أدرك الفرنسي بافيتيبمي جوميز هدف التعادل من رأسية جميلة سكنت مرمى الفريق الإماراتي عند الدقيقة 36 بعد تلقيه عرضية مميزة من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.

في الشوط الثاني شدد الفريق الهلالي هجماته بغية إحرز هدف التقدم في المباراة، وكان الفرنسي جوميز في الموعد عندما تلقى عرضية ذهبية من البيروفي أندريه كاريلو وضعها بطريقة جميلة في مرمى الفريق الإماراتي عند الدقيقة 72 محرزاً ثاني أهداف فريقه في المباراة والثاني الشخصي له ليصل مجموع أهدافه في البطولة إلى 3 أهداف ويبدأ مشوار المحافظة على لقبه في سجل هدافي البطولة القارية.

بعد هدف التقدم الهلالي خرج أصحاب الأرض من مناطقهم الدفاعية بغية إدراك التعادل وسنحت لهم فرصة خطيرة بعد إنفراد مهاجم الفريق الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى للكرة بكل براعة وينقذ فريقه من هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز الهلال 2-1.

هذا، ويستضيف الهلال في الجولة المقبلة نظيره باختاكور الأوزبكي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم الـ3 من مارس المقبل.