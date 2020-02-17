أمير القصيم يكرّم عدد من ضباط وأفراد شرطة محافظة الرس

المناطق - بريدة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من ضباط والأفراد المتميزين بعملهم بشرطة محافظة الرس على مستوى ومختلف الشعب والأقسام , بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي ، ومدير شرطة الرس العقيد فهد الذويبي.

وقدم سمو أمير منطقة القصيم شكره للجميع على ما يقومون به من تفانٍ خلال أداء عملهم ، قائلاً : قيادتكم ووطنكم يفتخر بكم كل الفخر والاعتزاز ، فأنتم بعد الله حماة العقيدة والوطن وأنتم العيون الساهرة لأداء واجبكم لأطهر بقعتين مقدستين ، ومهامكم العظيمة والشريفة خير برهان على ذلك.

وأبدى سمو الأمير فيصل بن مشعل فخره بما تحققه قطاعاتنا الأمنية من إنجازات مستمرة ، مشيراً إلى أن ذلك يجعلنا نتطلع للمزيد من رفع الحس الأمني والاحترافية المهنية في مهامهم وواجباتهم لأداء الأمانة مع القطاعات الأخرى على أكمل وجه بإذن الله تعالى ، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على أمن وراحة المواطن والمقيم ، متمنياً للجميع المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.

من جهته أعرب مدير شرطة منطقة القصيم باسمه ونيابة عن الضباط والأفراد المكرمين الشكر والتقدير لسموه على هذه اللفتة الكريمة ، مؤكداً الاستمرار في تأدية واجبهم بكل أمانة والعمل حسب توجيهات سموه للحفاظ على أمن وطننا الغالي.

وفي الختام سلم سمو أمير منطقة القصيم الضباط والأفراد شهادات الشكر والتقدير ، كما كرم سموه الرقيب أول بادي بن جزاع الحربي من شرطة محافظة رياض الخبراء ، على جهوده وإخلاصه وتفانيه في عمله ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.