أعضاء الشورى يزورون قرية الأطاولة الأثرية

زار عدد من أعضاء مجلس الشورى اليوم القرية الأثرية بالأطاولة وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها أعضاء المجلس لبعض المناطق الأثرية في منطقة الباحة .

حيث تجول الأعضاء في جنبات القرية الأثرية وشاهدوا العديد من الحصون والقلاع القديمة و بيت المشيخة وكذلك المعرض التراثي و متحف الشملاني المتواجد في القرية والمدرسة القديمة .

كما وقف الضيوف على ما تم من أعمال الصيانة لجامع الأطاولة القديم والذي تم ترميمه ضمن عدد من الجوامع والمساجد الأثرية على مستوى المملكة وذلك بدعم مباشر من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .

حيث يمتد عمر هذا الجامع لأكثر من أربع مائة عام، شهد معها العديد من مراحل التغير والتطوير في القرون الماضية .

كما زار الضيوف الوادي القديم في القرية الأثرية والذي يضم في جنباته العديد من مقومات الزراعة القديمة وكيف كان أهل المنطقة يقومون بالحرث بإستخدام الدواب و يزرعون القمح والحبوب وكيف كانت تتم عملية حفر الآبار وسقاية المزارع انتهاءً بحصاد المحصول في نهاية الموسم .

و ثمن أعضاء مجلس الشورى خلال زيارتهم للقرية الجهود الذاتية التي يقوم بها أبناء الأطاولة للحفاظ على هذا الإرث التاريخي وجعله من المزارات المفتوحة في جميع الأوقات .

كما قدم أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لمحافظ القرى الأستاذ خالد بن عبدالله العبيلان و الشيخ فهد بن جابر الحسين شيخ قبيلة قريش وللجنة التنمية الأهلية الإجتماعية بالأطاولة وكافة الأهالي على حسن الإستقبال وحفاوة الترحيب والتعريف بواحدة من أجمل القرى الأثرية المميزة التي تزخر بها منطقة الباحة .