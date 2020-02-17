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“هيئة الاتصالات” تعلن تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي (MVNO)

“هيئة الاتصالات” تعلن تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي (MVNO)
http://almnatiq.net/?p=833189
المناطق - واس

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في المملكة، من خلال الوثيقة التي نشرتها على موقعها الرسمي.
وتطرقت الوثيقة إلى الموضوعات المتعلقة حول الترخيص، بعد أن قامت بتبويبها عبر مجموعة من النقاط والمحاور ومن أبرزها ما يتعلق بأحوال الاتحاد والشركاء، وما يتصل بمقدم الخدمة صاحب البنية التحتية “المضيف”، والمقابلات المالية، مبينة كل ما يتعلق بالتراخيص والأنظمة، والبنية التحتية، والآليات المتبعة في الترقيم، وفي تقديم الخدمات الافتراضية، وغيرها.
وأشارت الهيئة إلى إتاحة تقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصراً من يوم الأحد 17 /9/ 1441هـ الموافق (10 /5/ 2020م).
وأوضحت “هيئة الاتصالات” في وقت سابق أن طرح ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) سيساهم في تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

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