احدث الأخبار

الجبير يستقبل وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تعلن تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي (MVNO)
أبرز المواد
 أعضاء الشورى يزورون قرية الأطاولة الأثرية
منطقة الباحة
 أمير القصيم يكرّم عدد من ضباط وأفراد شرطة محافظة الرس
أبرز المواد
 الهلال يعبر أهلي دبي بثنائية جوميز
أبرز المواد
 ممثل امير الكويت يفتتح المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الاوسط
منطقة الرياض
 الدكتور العتيبي يتفقد طوارئ مستشفى العقيق العام
منطقة الباحة
 اللهيبي يكرم الطلاب الذين حققوا إنجازات متميزة على مستوى مناطق المملكة خلال مشاركاتهم في برامج النشاط الفني
منطقة مكة المكرمة
 تعليم الشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يشهدون تتويج بطولة المدارس الثانوية لكرة القدم وتنس الطاولة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: إنشاء الإدارة العامة لتعزيز كفاءة المشاريع و تكليف المقهوي مديرا لها
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : قطاعي “الصناعة” و “الثروة المعدنية” ركيزة من ركائز تحقيق رؤية المملكة
أبرز المواد
 بلدية الوجه تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية وتضبط عدداً من المخالفات
منطقة تبوك
الجبير يستقبل وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي

الجبير يستقبل وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي

أبرز المواد
“هيئة الاتصالات” تعلن تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي (MVNO)

“هيئة الاتصالات” تعلن تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي (MVNO)

أبرز المواد
أعضاء الشورى يزورون قرية الأطاولة الأثرية

أعضاء الشورى يزورون قرية الأطاولة الأثرية

منطقة الباحة
أمير القصيم يكرّم عدد من ضباط وأفراد شرطة محافظة الرس

أمير القصيم يكرّم عدد من ضباط وأفراد شرطة محافظة الرس

أبرز المواد

الجبير يستقبل وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي

الجبير يستقبل وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=833191
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء مجلس الكونجرس الأمريكي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في ظل مرور 75 عاماً على تأسيسها، وسبل تطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبو النصر.

روابط ذات صلة

“هيئة الاتصالات” تعلن تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي (MVNO)

“هيئة الاتصالات” تعلن تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي (MVNO)
أمير القصيم يكرّم عدد من ضباط وأفراد شرطة محافظة الرس

أمير القصيم يكرّم عدد من ضباط وأفراد شرطة محافظة الرس
الهلال يعبر أهلي دبي بثنائية جوميز

الهلال يعبر أهلي دبي بثنائية جوميز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*