ندوة الملك سلمان في مرايا الأدب السعودي بجامعة الجوف تختتم أعمالها وتعلن توصياتها

المناطق - الجوف

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف، اختتمت ندوة (الملك سلمان في مرايا الأدب السعودية) بالعديد من التوصيات، موجهة الدعوة إلى الأندية الأدبية والثقافية بالمملكة بإعطاء موضوع هذه الندوة أهمية خاصة ضمن أنشطتها، كتنظيم أمسيات شعرية، تتخذ من موضوع الندوة عنواناً لها؛ لتكون نقطة تنشيط وتحفيز للشعراء عامة، والناشئة منهم خاصة.

وجاء في التوصيات دعوة الجهات الثقافية المعنية بالمملكة إلى إطلاق مسابقة أدبية سنوية في مجال حب الوطن وتعزيز الانتماء إليه والولاء لقيادته، وأن يكون “مقام خادم الحرمين الشريفين” أحد أهم محاور هذه المسابقة، على أن تُجْمع الأعمال الشعرية المشاركة في مثل هذه المسابقات في إصدار خاص.

ودعت الندوة الجهات الثقافية المعنية بإعداد موسوعة للشعر الوطني، يخصص لملوك السعودية جانباً مهماً منها، بحيث تكون هذه الموسوعة وثيقة وفاء وعرفان للوطن وقيادته الحكيمة منذ تأسيس المملكة.

وأوصى المشاركون بضرورة تبني موضوع هذه الندوة (صورة الملك سلمان في الأدب السعودي المعاصر) في مشاريع بحثية لدرجتي الماجستير والدكتوراه، لتعزيز الطرح الأكاديمي لمثل هذه الموضوعات ذات البعد الوطني.

كما دعت الباحثين إلى تسليط الضوء على موضوع هذه الندوة (صورة الملك سلمان في الأدب السعودي المعاصر) في أبحاث علمية جادة تسعى إلى تعزيز الطرح الأكاديمي لمثل هذه الموضوعات ذات البعد الوطني.

