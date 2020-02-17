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دواء “غير متوقع” قد يكون علاجا لفيروس كورونا

دواء “غير متوقع” قد يكون علاجا لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=833201
المناطق - وكالات

في الوقت الذي يحث فيه العلماء الخطى بحثا عن علاج لكورونا المستجد “كوفيد 19″، كشف علماء صينيون عن نتائج مشجعة حققها عقار مضاد للملاريا في المعركة ضد الفيروس.

ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، فإن علماء صينيين وجدوا استنادا على تجارب سريرية، أن “كلوروكين الفوسفات”، وهو عقار مضاد للملاريا، أثبت نتائج إيجابية مع المصابين بكورونا.

ونقلت “شينخوا” عن صن يانرونغ، نائبة رئيس المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، أن العلماء اقترحوا إدراج العقار ضمن قائمة الأدوية التي يجري دراستها للقضاء على كورونا، وإخضاعه لمزيد من البحوث بأسرع وقت ممكن.

وأظهرت أحدث البيانات بخصوص انتشار كورونا في الصين، بأن عدد وفيات الفيروس وصل إلى 1770 حالة وفاة من بين 70548 حالة مؤكدة في البر الرئيسي للبلاد.

وأشارت البيانات المتعلقة بالفيروس من مختلف أنحاء العالم إلى أن عدد المصابين به بلغ 71 ألفا و810 أشخاص، في حين تمكن 11 ألفا و188 شخصا من التماثل للشفاء من الفيروس.

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