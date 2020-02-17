احدث الأخبار

مستشفى الملك فهد بتبوك ينقذ حياة مواطن بالعقد الخامس
منطقة تبوك
 أمير الحدود الشمالية يفتتح مهرجان الصقور بطريف
منطقة الحدود الشمالية
 الرئيس الصيني علم بتفشي “كورونا” قبل أسبوعين من انتشاره
أبرز المواد
 الأخضر تحت 19 عامًا يفتتح غدًا مبارياته في بطولة كأس العرب
أبرز المواد
 16 متسابقًا من أصل 16 ألفاً ينتقلون للمرحلة النهائية في بطولة “شتاء الرياض للبلوت”
أبرز المواد
 الأهلي يتصدر المجموعة الأولى بفوزه على استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 “النقل”: من حق مستأجري السيارات رفض التوقيع على العقود المخالفة
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية : كورونا أقلِ قتلا من سارس والفيروسات الآخرى المشابهة
أبرز المواد
 كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير يرفع العقال احتراما لاهالي أملج
منطقة تبوك
 الاتحاد الأوروبي يلمح لإرسال قوات برية إلى ليبيا
أبرز المواد
 دواء “غير متوقع” قد يكون علاجا لفيروس كورونا
أبرز المواد
 ندوة الملك سلمان في مرايا الأدب السعودي بجامعة الجوف تختتم أعمالها وتعلن توصياتها
منطقة الجوف
مستشفى الملك فهد بتبوك ينقذ حياة مواطن بالعقد الخامس

مستشفى الملك فهد بتبوك ينقذ حياة مواطن بالعقد الخامس

منطقة تبوك
أمير الحدود الشمالية يفتتح مهرجان الصقور بطريف

أمير الحدود الشمالية يفتتح مهرجان الصقور بطريف

منطقة الحدود الشمالية
الرئيس الصيني علم بتفشي “كورونا” قبل أسبوعين من انتشاره

الرئيس الصيني علم بتفشي “كورونا” قبل أسبوعين من انتشاره

أبرز المواد
الأخضر تحت 19 عامًا يفتتح غدًا مبارياته في بطولة كأس العرب

الأخضر تحت 19 عامًا يفتتح غدًا مبارياته في بطولة كأس العرب

أبرز المواد

كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير يرفع العقال احتراما لاهالي أملج

كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير يرفع العقال احتراما لاهالي أملج
http://almnatiq.net/?p=833207
المناطق- تبوك- فايز السميري:

أشاد كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد غازي درويش بأهالي أملج وذلك أثناء حديثة في احتفال شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذ لأحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم، بتخريج متدربي “برنامج مشتل البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف”، بالتعاون مع جمعية سكن للتنمية الأسرية في أملج، وجامعة تبوك، حيث بلغ عددهم “45” شاباً سيبدأون عملهم فوْرَ افتتاح المشتل الذي سيوفر “15” مليون شتلة زراعية للمشروع ، وكانت صدى رفع العقال قد لاقت استحسان اهالي املج كافة معبرين عن شكرهم واعتزازهم بهذا التقدير والاحترام من كبير الاداريين بمشروع البحر الأحمر وفخرهم بأنهم ينتمون لهذه المحافظة وهذا البلد المعطاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظة الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظة الله. ، وقال ” درويش ” “أشعر بسعادة كبيرة لوجودي هنا اليوم مع هؤلاء الشباب الذين بذلوا جهداً كبيراً خلال الفترة السابقة ليثبتوا أنهم قادرين على إدارة أحد أهم المرافق التي سيعتمد عليها المشروع مستقبلاً. قدّمنا في هذا البرنامج، نظاماً تدريبياً جديداً حرصنا خلاله على تجنب برامج التأهيل والتدريب التقليدية، وركزنا على تعزيز المهارات التي سيحتاجها شبابنا لإتمام أعمالهم على أكمل وجه”.

روابط ذات صلة

مستشفى الملك فهد بتبوك ينقذ حياة مواطن بالعقد الخامس

مستشفى الملك فهد بتبوك ينقذ حياة مواطن بالعقد الخامس
بلدية الوجه تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية وتضبط عدداً من المخالفات

بلدية الوجه تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية وتضبط عدداً من المخالفات
انطلاق دورة الحكام المستجدين لكرة الطائرة بتبوك

انطلاق دورة الحكام المستجدين لكرة الطائرة بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*