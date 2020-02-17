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“النقل”: من حق مستأجري السيارات رفض التوقيع على العقود المخالفة

“النقل”: من حق مستأجري السيارات رفض التوقيع على العقود المخالفة
http://almnatiq.net/?p=833213
المناطق - الرياض

أكدت الهيئة العامة للنقل أن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من اشتراط بعض مكاتب التأجير توقيع تعهدات او إقرارات أو غيرها من الوثائق كملاحق لعقد التأجير وشرط لإتمام عملية التأجير، يعد مخالف شكلاً ومضموناً للائحة المنظمة للنشاط.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير إدارة تأجير السيارات في الهيئة العامة للنقل عبدالعزيز بن سعد العجمي أن قيام بعض مكاتب تأجير السيارات بمطالبة المستأجرين بالتوقيع على تعهد أو إقرار يتضمن التزامات إضافية وغير منصفة على المستأجر يعد مخالفًا للائحة المنظمة للنشاط وذلك بالإضافة على العقد دون موافقة الهيئة، ودون الالتزام باللائحة المنظمة للنشاط.

وبين العجمي أن مكتب التأجير ملزم بالتأجير إذا توفر لدى المستأجر هوية معتمدة (وطنية- إقامة-جواز سفر) بالإضافة إلى رخصة قيادة وبطاقة إئتماني، وتطابقت شروط التغطية التأمينية على المستأجر وفق وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة، وأنه في حال توفرت هذه الشروط لا يجوز الامتناع مطلقاً عن التأجير أو اشتراط التوقيع على أية أوراق أو تعهدات أخرى لإتمام عملية التأجير.

وأفاد أنه بالإضافة إلى إصدار اللائحة الجديدة التي أسهمت في تنظيم النشاط ومراعاة حقوق طرفي العقد، فإن الهيئة تعمل على العديد من المشاريع والمبادرات لحفظ حقوق جميع أطراف عملية التأجير التي سيتم الإعلان عنها قريبا فور اعتمادها واقرارها.

ودعا العجمي المستأجرين إلى الامتناع عن توقيع أية مستندات إضافية بخلاف العقد وملحق الحالة الفنية للمركبة حفاظًا على حقوقهم، وفي حالة اشتراط أي من مكاتب التأجير ذلك فعلى المستأجر عدم التردد بالإبلاغ على الرقم (938).

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