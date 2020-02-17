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الأهلي يتصدر المجموعة الأولى بفوزه على استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا

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الأهلي يتصدر المجموعة الأولى بفوزه على استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا

الأهلي يتصدر المجموعة الأولى بفوزه على استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=833216
المناطق - واس

حقق فريق الأهلي السعودي فوزاً على استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف اليوم على إستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .
وسجل المؤشر هدفي الفوز للأهلي في الدقيقتين 17 و29 ، وهدف استقلال عن طريق أمير أرسلان في الدقيقة 22 .
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الثاني ، وتوقف رصيد الاستقلال عند نقطة واحدة بالتساوي مع الشرطة العراقي الذي خسر أمام الوحدة بهدف دون رد.

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