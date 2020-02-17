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16 متسابقًا من أصل 16 ألفاً ينتقلون للمرحلة النهائية في بطولة “شتاء الرياض للبلوت”

16 متسابقًا من أصل 16 ألفاً ينتقلون للمرحلة النهائية في بطولة “شتاء الرياض للبلوت”

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16 متسابقًا من أصل 16 ألفاً ينتقلون للمرحلة النهائية في بطولة “شتاء الرياض للبلوت”

16 متسابقًا من أصل 16 ألفاً ينتقلون للمرحلة النهائية في بطولة “شتاء الرياض للبلوت”
http://almnatiq.net/?p=833223

تأهل 16 متسابقاً (8 فرق) من أصل 16 ألفا خاضوا طوال أربعة أيام منافسات حامية في التصفيات الأولية لبطولة “شتاء الرياض للبلوت” التي وجه معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ بتنفيذها بمجموع جوائز بقيمة مليوني ريال .
وتقام البطولة للمرة الثالثة في المملكة، بإشراف من الهيئة العامة للترفيه وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، خلال الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري في منطقة واجهة الرياض.
وتنافس في البطولة 256 متسابقا في جولات عدة في كل جولة ثلاث مباريات (صكات) ، وشهدت المنافسات خروج المشاركات في البطولة بعد تأهل بعضهن إلى أدوار متقدمة.
وتلعب الفرق الثمانية الأدوار النهائية الأسبوع المقبل في مقر البطولة بواجهة الرياض .

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