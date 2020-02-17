الأخضر تحت 19 عامًا يفتتح غدًا مبارياته في بطولة كأس العرب

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يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا غدًا مبارياته ضمن بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.

ويلاقي “الأخضر” منتخب فلسطين في تمام الـ2:45 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .

وعلى الصعيد الميداني اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد تحضيراته لمواجهة منتخب فلسطين بحصة تدريبية تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين تمارين لياقية وتكتيكية.

وتضم قائمة المنتخب السعودي للمشاركة في البطولة (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: رائد أزيبي، ومشاري سنيور، وسلطان القحطاني، ومحمد العوفي، ونواف المطيري، وسعد الموسى، وخالد دغريري، وفهد الدوسري، وعلي العبسي، وباسل الحضيف، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وزياد الجهني، ومحمد محزري، وسلطان العنزي، وعوض الناشري، وهزاع الغامدي، وأيمن يحيى، وأحمد البصاص، وهيثم عسيري، وحسن العلي، ومحمد مران، وسلطان السريحي.

من جهة أخرى أكد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 19 عامًا بندر باصريح خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم على قوة المجموعة التي تضم إلى جانب الأخضر منتخبات مصر والجزائر وفلسطين، مشيرًا إلى أن قوة المجموعة ستكون عائدة بالنفع الفني على المنتخبات.

وعبّر باصريح عن ثقته بلاعبي “الأخضر” خلال منافسات البطولة، مبينًا أنه بالرغم من قصر فترة الإعداد إلا أن ثقته بما سيقدمه اللاعبون لا حدود لها بالظفر بنقاط المباراة الافتتاحية وباقي المباريات.