احدث الأخبار

الرئيس الصيني علم بتفشي “كورونا” قبل أسبوعين من انتشاره
أبرز المواد
 الأخضر تحت 19 عامًا يفتتح غدًا مبارياته في بطولة كأس العرب
أبرز المواد
 16 متسابقًا من أصل 16 ألفاً ينتقلون للمرحلة النهائية في بطولة “شتاء الرياض للبلوت”
أبرز المواد
 الأهلي يتصدر المجموعة الأولى بفوزه على استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 “النقل”: من حق مستأجري السيارات رفض التوقيع على العقود المخالفة
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية : كورونا أقلِ قتلا من سارس والفيروسات الآخرى المشابهة
أبرز المواد
 كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير يرفع العقال احتراما لاهالي أملج
منطقة تبوك
 الاتحاد الأوروبي يلمح لإرسال قوات برية إلى ليبيا
أبرز المواد
 دواء “غير متوقع” قد يكون علاجا لفيروس كورونا
أبرز المواد
 ندوة الملك سلمان في مرايا الأدب السعودي بجامعة الجوف تختتم أعمالها وتعلن توصياتها
منطقة الجوف
 الجبير يستقبل وفدًا من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تعلن تفاصيل طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي (MVNO)
أبرز المواد
الرئيس الصيني علم بتفشي “كورونا” قبل أسبوعين من انتشاره

الرئيس الصيني علم بتفشي “كورونا” قبل أسبوعين من انتشاره

أبرز المواد
الأخضر تحت 19 عامًا يفتتح غدًا مبارياته في بطولة كأس العرب

الأخضر تحت 19 عامًا يفتتح غدًا مبارياته في بطولة كأس العرب

أبرز المواد
16 متسابقًا من أصل 16 ألفاً ينتقلون للمرحلة النهائية في بطولة “شتاء الرياض للبلوت”

16 متسابقًا من أصل 16 ألفاً ينتقلون للمرحلة النهائية في بطولة “شتاء الرياض للبلوت”

أبرز المواد
الأهلي يتصدر المجموعة الأولى بفوزه على استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا

الأهلي يتصدر المجموعة الأولى بفوزه على استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا

أبرز المواد

الرئيس الصيني علم بتفشي “كورونا” قبل أسبوعين من انتشاره

الرئيس الصيني علم بتفشي “كورونا” قبل أسبوعين من انتشاره
http://almnatiq.net/?p=833229
المناطق - وكالات

ذكرت تقارير صحافية، أنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ، “اجتمع في الـ7 من يناير (كانون الثاني) باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي”، وهي أقوى هيئة لصنع القرار بالصين.

وكشفت التقارير أن شي، أعطى تعليمات بشأن “مكافحة فيروس كورونا”، وذلك قبل أكثر من أسبوع من تحذيره الشعب من خطورة المرض المُستجد.

وذكرت “كيو إس ثيري”، المجلة الرسمية للحزب الشيوعي، في خطاب داخلي نُشر يوم السبت، أن شي جين بينغ، أصدر تعليماته في الـ7 من يناير (كانون الثاني) لمكافحة الفيروس.

الحكومة الصينية تدافع

ومع ذلك، كانت وسائل الإعلام الحكومية نشرت للمرة الأولى تصريح الرئيس الصيني في الـ20 من يناير (كانون الثاني) قبل تشديد العدوى داخل وخارج مدينة ووهان، حيث ظهر وانتشر الفيروس.

وطبقاً لما نشرته صحيفة الحزب الشيوعي، فإنّ الرئيس الصيني قال وقتها، “لقد راقبت في كل لحظة انتشار الوباء، والتقدّم المُحرَز، والجهود المبذولة للحدّ منه”.

ووسط انتقادات لاستجابتها إلى وباء فيروس كورونا، يبدو أن الحكومة الصينية تدفع برواية جديدة بعد الانتقادات التي تعرّض لها الرئيس شي جين بينغ على أنه “لم يتخذ إجراءات مبكرة لمحاربة الفيروس”.

وجاء نشر تصريحات الرئيس على موقع الصحيفة التابعة للحزب الحاكم بعدما تعرّض شي جين بينغ لانتقادات حادة تتهمه بعدم اتخاذ إجراءات مناسبة للحد من العدوى التي تنتشر بالبلاد.

وأقرّ الرئيس الصيني، في الاجتماع المذكور، أنّ الوباء والكفاح من أجل تقليصه من المحتمل أن يتركا تأثيراً سيئاً في الاقتصاد والإنتاج والتجارة.

كما أكد وقتها أهمية السيطرة على “الإشاعات وكسب الرأي العام بالداخل والخارج”.

الحد من الانتقادات

وقال ريان مانويل، محلل في شركة الصين الرسمية للاستشارات، إن تحذير الرئيس في الفترة الزمنية المذكورة من شأنه الحد من الانتقادات التي تعرّض لها على خلفية الانتشار السريع للفيروس.

ووفقاً لدانييل ماتينغلي، أستاذ مساعد للعلوم السياسية في جامعة “ييل” الأميركية، فإنه وعلى الرغم من الغضب العام بشأن إجراءات الحكومة لمنع تفشي المرض، من غير المحتمل أن تجبر أزمة الفيروس الحزب الشيوعي الصيني (CCP) على إعادة تقييم أسلوبهم في الحكم.

ويرى أن مكانة شي والحزب تعززا للبقاء في السلطة لعقود إذا عملا على إلقاء اللوم على مسؤولين محليين والسعي لمعالجة الأزمة من خلال تعبئة كبيرة للموارد الحكومية.

مع هذا أصبح لي وينلانغ، الطبيب الذي حذّر من انتشار كورونا وعوقب بسبب تحذيره، رمزاً يفضح قصور الحكومة في التعامل مع المرض المُستجد.

روابط ذات صلة

الأخضر تحت 19 عامًا يفتتح غدًا مبارياته في بطولة كأس العرب

الأخضر تحت 19 عامًا يفتتح غدًا مبارياته في بطولة كأس العرب
16 متسابقًا من أصل 16 ألفاً ينتقلون للمرحلة النهائية في بطولة “شتاء الرياض للبلوت”

16 متسابقًا من أصل 16 ألفاً ينتقلون للمرحلة النهائية في بطولة “شتاء الرياض للبلوت”
الأهلي يتصدر المجموعة الأولى بفوزه على استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا

الأهلي يتصدر المجموعة الأولى بفوزه على استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*