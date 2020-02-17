مستشفى الملك فهد بتبوك ينقذ حياة مواطن بالعقد الخامس

المناطق- تبوك- علي العميري:

تمكن بفضل من الله فريق طبي بقسم القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من انقاذ حياة مواطن في العقد الخامس من عمره وذلك باجراء قسطره قلبيه حيث وصل المريض للمستشفى وكان يعاني من الم بالصدر وتم أجراء الفحوصات الطبيه اللازمه له وتبين وجود احتشاء قلبي حاد مترافق مع هبوط في الضغط وحصار قلبي من الدرجه الثانيه .

وتم اجراء قسطره قلبيه عاجله وازالة خثره كبيره وتركيب دعامتين باحد شرايين التاجيه وتكللت العمليه ولله الحمد بالنجاح وخرج المريض من المستسفى وهو بصحه جيدة .

يُذكر أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع الجهود التي تقوم بها “الصحة” لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) كما يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

