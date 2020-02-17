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وزير الخارجية يستقبل رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن

وزير الخارجية يستقبل رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن

أبرز المواد

وزير الخارجية يستقبل رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن

وزير الخارجية يستقبل رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن
http://almnatiq.net/?p=833244
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن السفير دوغلاس سيليمان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون البحثية، وأهمية الأدوار التي تضطلع بها مراكز البحث في فهم الواقع السياسي واستشراف آفاقه في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
حضر الاستقبال مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله السلامة.

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